2018-08-21T11:13:38+03:00
Происшествия

53-летнего жителя Витебска приговорили к 8 годам за изнасилование 17-летнего парня

Он будет отбывать срок в колонии усиленного режима
Яна ПТИЧКИНА
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53-летнего жителя Витебска приговорили к восьми годам за изнасилование 17-летнего парня53-летнего жителя Витебска приговорили к восьми годам за изнасилование 17-летнего парняФото: Павел МАРТИНЧИК
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Эта жуткая история произошла еще в 2010 году. 46-летний на тот момент житель Витебска познакомился на вокзале с 17-летним парнем и предложил вместе отправиться на раскопки монет. Мол, там можно неплохо заработать. Но на самом деле это приглашение оказалось лишь предлогом для злоумышленника. Мужчина завел парня в уединенное место и изнасиловал.

Тогда найти преступника не удалось. Но сейчас в этом помогла республиканская база генотипов подозреваемых, которая есть у Государственного комитета судебных экспертиз. В январе этого года база выдала совпадение генетических признаков. Как сообщает belta.by, изначально подозреваемый отрицал свою вину, но все решила очная ставка. Пострадавший сразу же его опознал. Суд проходил в закрытом режиме, мужчину приговорили к 8 годам колонии строгого режима.

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