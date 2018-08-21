2018-08-21T12:44:17+03:00
Происшествия

Спасатели помогли выбраться из заброшенного колодца двум собакам

Одинаковое ЧП произошло в один день в разных городах
Яна ПТИЧКИНА
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В один день две собаки провалились в колодцы. ФОТО: Гомельское областное управление МЧСВ один день две собаки провалились в колодцы. ФОТО: Гомельское областное управление МЧС
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Самое удивительное то, что эти похожие истории произошли в один день, 20 августа, в разных местах Гомельской области. Сначала в 10 утра вызов пришел спасателям Буда-Кошелевского района. Оказалось, что в поселке Черот собака провалилась в заброшенный колодец глубиной 3,5 метра. Как сообщает mchs.gov.by, спасателям удалось вытащить собаку с помощью веревки и штурмовой лестницы. К счастью, она не пострадала, помощь ветеринара не понадобилась.

А в тот же день, но уже в 21.00, в МЧС обратились жители Калинковичей. Они рассказали, что еще одна собака провалилась в двухметровый водопроводный колодец. И здесь все тоже окончилось хеппи-эндом - собака не пострадала.

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