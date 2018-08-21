2018-08-21T13:16:43+03:00
Общество

Уже сегодня юморист Евгений Крыжановский разыграет 62-ю квартиру от «Евроопт» в Минске

Также своих обладателей найдут пять автомобилей Hyundai Creta
Яна ПТИЧКИНА
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В сегодняшнем туре будут разыграны сразу пять автомобилей!В сегодняшнем туре будут разыграны сразу пять автомобилей!
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Сегодня «Евроопт» уже в 82-й раз разыграет среди своих покупателей роскошные призы - квартиру в престижном районе Минска по адресу ул. Ильянская, 6 (уже 62-ю по счету), а также пять новеньких автомобилей Hyundai Creta. Главного победителя этого тура игры «Удача в придачу!», а также обладателя одной из машин определит заслуженный артист Беларуси, художественный руководитель киностудии «Юморинка» Евгений Крыжановский. Он уже не раз приносил удачу участникам игры от «Евроопт». А обладателей еще четырех автомобилей определят харизматичные участницы группы Las Vegas.

Розыгрыш 82-го тура игры «Удача в придачу!» пройдет во вторник, 21 августа, в 18.20 в столичном ТРЦ «Е-Сити» по адресу ул. Денисовская, 8. Если прийти на розыгрыш у вас не получится, за ним можно будет следить в прямом эфире на канале ОНТ, а также на сайте evroopt.by. В розыгрыше принимают участие игровые коды, полученные с 13 по 19 августа включительно. Они уже опубликованы на сайте evroopt.by, а после окончания там же будут опубликованы имена новоиспеченных победителей.

Желаем всем удачи!

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