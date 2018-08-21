Пьяный пенсионер протаранил пять автомобилей

СЕГОДНЯ 13:31 2018-08-21T13:58:44+03:00

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Все началось с паркинга в торговом центре «Столица» вечером в понедельник, 20 августа. Водитель Hyundai выехал оттуда с трудом: сначала врезался в стену, потом - в шлагбаум. Когда мужчине удалось наконец выехать на улицу, он почти сразу столкнулся с автомобилем Toyota на улице Мясникова, потом въехал в припаркованную машину Hyundai. Все это не остановило горе-водителя, и на пересечении улиц Немига и Короля он протаранил еще три припаркованных авто - Nissan, Volvo и Volkswagen.

То, что мужчине уже 70 лет, не помешало ему немало выпить перед своим заездом. Как сообщает belta.by, освидетельствование показало, что в крови у него 3 промилле алкоголя! В отношении водителя составили восемь протоколов об административных правонарушениях. Кстати, сам он тоже получил повреждения.