2018-08-21T14:30:23+03:00
Экономика

С 1 сентября МТС поднимет цены на свои услуги

Цены на роуминг и фиксированную связь останутся прежними
Яна ПТИЧКИНА
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Оператор МТС поднимает тарифы.Оператор МТС поднимает тарифы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Все основные услуги МТС с 1 сентября подорожают в среднем на 2,9%.

- Повышение обусловлено развитием инфраструктуры и внедрением новых технологических решений в целях повышения качества услуг, - объясняет причины подорожания оператор.

Роуминг и тарифы на фиксированную связь останутся прежними. А все новые тарифы можно посмотреть на сайте МТС. Например, абонплата за тариф «Безлимитище» вырастет на 47 копеек, а за тариф «Отличный» - на 26 копеек.

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