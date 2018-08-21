Житель Лунинецкого района насмерть сбил человека и скрылся

СЕГОДНЯ 15:47 2018-08-21T16:40:31+03:00

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В воскресенье, 19 августа, жители агрогородка Большие Чучевичи Лунинецкого района обнаружили на обочине дороги труп мужчины. Прибывшие на место судмедэксперты установили, что смерть не была насильственной. Но при этом у него были сломаны ребра и кости таза, благодаря чему эксперты пришли к выводу, что речь идет о ДТП.

Позже, сообщает belta.by, милиция смогла восстановить картину случившегося. Оказалось, что его сбил 26-летний местный житель и скрылся. Судя по всему, погибшего мужчину он не заметил, потому что тот участок дороги не был освещен. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.