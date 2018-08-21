«Он всегда думал о науке». Умер Иосиф Воронович - выдающийся хирург, экс-глава БелНИИ травматологии

СЕГОДНЯ 16:38 2018-08-21T16:54:48+03:00

Долгие годы – с 1972-го по 1993 год – Иосиф Воронович возглавлял БелНИИ травматологии и ортопедии. Фото: Медицинский вестник

Он несколько месяцев не дожил до юбилея - в декабре ему исполнилось бы 90 лет

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21 августа скончался Иосиф Робертович Воронович - выдающийся хирург, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки БССР, один из основоположников белорусской школы травматологии и ортопедии, сообщает www.nv-online.info.

Иосиф Робертович несколько месяцев не дожил до юбилея - в декабре ему исполнилось бы 90 лет!

Последнее время он болел, но еще недавно приезжал на работу - в РНПЦ травматологии и ортопедии (раньше - БелНИИ травматологии и ортопедии), в который он пришел сразу после окончания в 1953 году Минского государственного медицинского института. Он занимался наукой, консультировал пациентов, за советом к профессору Вороновичу обращались его не менее именитые коллеги-ученики.

Свою первую операцию Иосиф Воронович выполнил еще студентом, в 22 года. А за всю профессиональную жизнь провел несколько тысяч хирургических вмешательств, оперировал до 80 лет.

Профессор, доктор медицинских наук, основатель отечественной школы патологии позвоночника. Его визитной карточкой считаются также операции на костях таза и коленном суставе. В медицине у него европейское имя - так говорят все травматологи.

- Самую сложную операцию помните? - интересовалась «КП» у Иосифа Робертовича.

- А легких не бывает. Но иногда особенно доставалось, сколько раз во время операции приходилось делать массаж на открытом сердце, чтобы спасти больного.

Вот что сказала одна из его коллег: «Он последний из могикан. В том смысле, что Иосиф Робертович - большой эрудит в медицине. Теперь все больше узкие специалисты, а он видит больного в целом. Таких остались единицы».

Любимое выражение профессора Вороновича: «Нет здоровых людей, есть недообследованные».

Как сообщает www.nv-online.info, Иосиф Робертович внес весомый научно-практический вклад в развитие травматологии и ортопедии, разработал ряд новых методов лечения; стал основоположником белорусской школы ортопедов-артрологов и вертебрологов, исследующих патологию позвоночника, в том числе с повреждениями спинного мозга, травмами и заболеваниями суставов; стал основателем таких современных направлений в травматологии и ортопедии, как хирургическая артрология, эндопротезирование, органосохранные операции при опухолях костей скелета и позвоночника, хирургическое лечение воронкообразной деформации грудной клетки, сколиотической деформации позвоночника.

Долгие годы - с 1972 по 1993 год - Иосиф Воронович возглавлял БелНИИ травматологии и ортопедии. Благодаря ему в институте открывались новые отделения, направления, белорусский институт знали за рубежом. Беспрецедентный случай: Иосифа Робертовича назначили руководить ведущим медучреждением страны, несмотря на то, что он был из семьи репрессированных и не являлся членом компартии.

Прощание с выдающимся врачом и ученым состоится в четверг в РНПЦ травматологии и ортопедии (ул. Кижеватова, 60, корпус 4). Похоронят Иосифа Робертовича Вороновича на Восточном кладбище столицы.