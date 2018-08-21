В Минске задержали наркодилеров, которые делали закладки с амфетамином и марихуаной
Возбуждено уголовное дело
В Минске задержали двух наркодилеров. ФОТО: управление внутренних дел Минского облисполкома
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Оперативники задержали дилеров прямо в их квартире в одном из домов на Долгиновском тракте в столице. Работали они по следующей схеме: через закладку получали от поставщиков уже расфасованные наркотики, а потом разносили их по новым закладкам. В частности, правоохранительные органы обнаружили 40 закладок на территории поселка Хатежино Минского района, а также еще три в самом Минске.
Как сообщает управление внутренних дел Минского облисполкома, в общей сложности у распространителей изъяли около 10 граммов амфетамина и более 300 граммов марихуаны. Сейчас в их отношении возбуждено уголовное дело, проводится расследование.