В Минске задержали наркодилеров, которые делали закладки с амфетамином и марихуаной

СЕГОДНЯ 16:48 2018-08-21T16:56:38+03:00

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Оперативники задержали дилеров прямо в их квартире в одном из домов на Долгиновском тракте в столице. Работали они по следующей схеме: через закладку получали от поставщиков уже расфасованные наркотики, а потом разносили их по новым закладкам. В частности, правоохранительные органы обнаружили 40 закладок на территории поселка Хатежино Минского района, а также еще три в самом Минске.

Как сообщает управление внутренних дел Минского облисполкома, в общей сложности у распространителей изъяли около 10 граммов амфетамина и более 300 граммов марихуаны. Сейчас в их отношении возбуждено уголовное дело, проводится расследование.