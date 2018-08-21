2018-08-21T17:48:57+03:00
Происшествия

Очередной приговор за дедовщину: в Бресте младшего сержанта отправили на «химию»

Он бил подчиненных ремнем
Оксана БРОВАЧ
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За неуставные отношения осужден еще один солдат.За неуставные отношения осужден еще один солдат.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Уголовное дело о дедовщине рассотрел суд Брестского района. Судили военнослужащего, который проходил срочную военную службу в звании «младший сержант». Его обвиняли в превышении власти и служебных полномочий, сопряженных с насилием.

- Обвиняемый, демонстрируя свое пренебрежительное отношение к подчиненным военнослужащим, применил к ним насилие и издевательство: наносил военным поясным ремнем удары потерпевшим, в результате которых им были причинены побои, - комментируют в пресс-службе Брестского областного суда.

В качестве потерпевших в суде выступали трое его сослуживцев.

Суд Брестского района 20 августа вынес приговор - наказать младшего сержанта ограничением свободы на срок 2 года и 6 месяцев. Отбывать приговор он будет в исправительном учреждении открытого типа. Также суд на 4 года лишил его права занимать должности, которые связаны с выполнений функций представителя власти. Кроме этого солдата лишили лычек на погонах - воинского звания «младший сержант».

Приговор в силу еще не вступил.

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В суде по резонансному делу все еще допрашивают потерпевших. (читать далее)

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