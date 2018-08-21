Женщина убила своего сожителя топором

СЕГОДНЯ 17:48 2018-08-21T17:49:01+03:00

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Трагедия случилась в деревне Туховичи Ляховичского района Брестской области. 62-летний мужчина и его 49-летняя сожительница вместе пили алкоголь. Но в какой-то момент собутыльники поссорились. Женщина не смогла сдержаться - схватила топор и ударила мужчину по голове. Удар был сильным: открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и перелом теменной области.

Как сообщает Intex-press.by, сельчанка уже задержана. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.