В Барановичах рабочий потерял сознание и получил ожоги от газовой горелки
Следователи проводят проверку
В Барановичах мужчина потерял сознание и получил ожоги от газовой горелки во время проведения работ. Фото с сайта СК
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Инцидент произошел 20 августа около 14:30. Житель Барановичей 1968 года рождения работал у ИП по трудовому договору.
Мужчина очищал металлическую ограду от краски с использованием газовой горелки. В это время он потерял сознание и упал, уронив шланг газовой горелки.
Пока мужчина находился без сознания, огонь повредил его ноги. Пострадавшего заметили прохожие. Они же и выключили горелку, а также вызвали скорую помощь. Сейчас рабочий находится в реанимации.
Барановичский МОСК устанавливает обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, этому способствовавшие, сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.