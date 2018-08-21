В Барановичах рабочий потерял сознание и получил ожоги от газовой горелки

СЕГОДНЯ 18:14 2018-08-21T18:15:15+03:00

В Барановичах мужчина потерял сознание и получил ожоги от газовой горелки во время проведения работ. Фото с сайта СК

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Инцидент произошел 20 августа около 14:30. Житель Барановичей 1968 года рождения работал у ИП по трудовому договору.

Мужчина очищал металлическую ограду от краски с использованием газовой горелки. В это время он потерял сознание и упал, уронив шланг газовой горелки.

Пока мужчина находился без сознания, огонь повредил его ноги. Пострадавшего заметили прохожие. Они же и выключили горелку, а также вызвали скорую помощь. Сейчас рабочий находится в реанимации.

Барановичский МОСК устанавливает обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, этому способствовавшие, сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.