2018-08-21T20:24:24+03:00
Общество

В школьном питании планируют снизить содержание сахара и соли

Школьники будут потреблять их меньше почти на треть
Надежда СЕРГЕЕВА
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Для школьников планируют снизить содержание сахара и соли в продуктах питанияДля школьников планируют снизить содержание сахара и соли в продуктах питанияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По рекомендациям ВОЗ дети должны получать 5-6 граммов соли, а в Беларуси в нормах питания прописано 8-9 граммов.

– Мы рекомендовали письмом в адрес всех государственных органов – Министерства антимонопольного регулирования, областных исполкомов, Министерства образования – о том, чтобы в рецептурах блюд уменьшить содержание соли на 20-25 процентов, сахара – на 30-35 процентов, – рассказала заведующая отделением гигиены детей и подростков Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Малахова.

Кроме того, ведомство считает, что в рационе детей недостаточно молока и кальция. Поэтому на уровне министерств обсуждается введение в рацион школьников дополнительного молока.

– Родителям, дети которых питаются без дотации, тоже будет предложено дополнительно использовать в рационе молоко и кислый молочный напиток, – добавила она.

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