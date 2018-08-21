Немецкий концерн создаст в Ивацевичах производство мебели за 20 млн евро

СЕГОДНЯ 18:53 2018-08-21T18:54:33+03:00

Немецкий концерн запустит производство мебели за 20 млн евро в Ивацевичах. Фото с сайта pixabay.com

На первом этапе он будет использовать арендные площади ОАО «Ивацевичдрев»

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Инвестпроект подписан между Республикой Беларусь в лице концерна «Беллесбумпром» и компанией «Полипол Продукционс Фервальтунгс ГмбХ», сообщили в пресс-службе концерна.

Сначала мебельное производство будет функционировать на арендных площадях ОАО «Ивацевичдрев». На его создание и функционирование компания инвестирует 1,5 млн евро.

Планируется, что первая продукция выпустится уже в сентябре. Ее будут производить белорусские специалисты, которые прошли специальное обучение на заводах Полипол в Польше. На первом этапе, до марта 2019 года, планируется выпустить около 1 тысячи диванов.

Параллельно инвестор планирует построить в Ивацевичах собственную отдельную фабрику с объемом производства к 2020 году – 8,5 тыс. диванов и к 2027 году – около 27 тысяч.

Ожидается, что фабрика разместится на 50 тысячах квадратных метрах и работать на ней будет не менее 1,2 тыс. человек. Общий объем инвестиций оценивается в 20 млн евро. Произведенная мебель будет поставляться на европейский рынок.