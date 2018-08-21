Немецкий концерн создаст в Ивацевичах производство мебели за 20 млн евро
Инвестпроект подписан между Республикой Беларусь в лице концерна «Беллесбумпром» и компанией «Полипол Продукционс Фервальтунгс ГмбХ», сообщили в пресс-службе концерна.
Сначала мебельное производство будет функционировать на арендных площадях ОАО «Ивацевичдрев». На его создание и функционирование компания инвестирует 1,5 млн евро.
Планируется, что первая продукция выпустится уже в сентябре. Ее будут производить белорусские специалисты, которые прошли специальное обучение на заводах Полипол в Польше. На первом этапе, до марта 2019 года, планируется выпустить около 1 тысячи диванов.
Параллельно инвестор планирует построить в Ивацевичах собственную отдельную фабрику с объемом производства к 2020 году – 8,5 тыс. диванов и к 2027 году – около 27 тысяч.
Ожидается, что фабрика разместится на 50 тысячах квадратных метрах и работать на ней будет не менее 1,2 тыс. человек. Общий объем инвестиций оценивается в 20 млн евро. Произведенная мебель будет поставляться на европейский рынок.