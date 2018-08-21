2018-08-21T18:54:33+03:00
Экономика

Немецкий концерн создаст в Ивацевичах производство мебели за 20 млн евро

На первом этапе он будет использовать арендные площади ОАО «Ивацевичдрев»
Надежда СЕРГЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Немецкий концерн запустит производство мебели за 20 млн евро в Ивацевичах. Фото с сайта pixabay.comНемецкий концерн запустит производство мебели за 20 млн евро в Ивацевичах. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Инвестпроект подписан между Республикой Беларусь в лице концерна «Беллесбумпром» и компанией «Полипол Продукционс Фервальтунгс ГмбХ», сообщили в пресс-службе концерна.

Сначала мебельное производство будет функционировать на арендных площадях ОАО «Ивацевичдрев». На его создание и функционирование компания инвестирует 1,5 млн евро.

Планируется, что первая продукция выпустится уже в сентябре. Ее будут производить белорусские специалисты, которые прошли специальное обучение на заводах Полипол в Польше. На первом этапе, до марта 2019 года, планируется выпустить около 1 тысячи диванов.

Параллельно инвестор планирует построить в Ивацевичах собственную отдельную фабрику с объемом производства к 2020 году – 8,5 тыс. диванов и к 2027 году – около 27 тысяч.

Ожидается, что фабрика разместится на 50 тысячах квадратных метрах и работать на ней будет не менее 1,2 тыс. человек. Общий объем инвестиций оценивается в 20 млн евро. Произведенная мебель будет поставляться на европейский рынок.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Бресте втихаря отмыли испорченную остановку, когда узнали сумму ущерба
Минздрав Беларуси следит за сообщениями о сборе средств на лечение за рубежом
Волк убежал из Беларуси и завел семью в Польше
В Ошмянском районе водитель погрузчика выпивал и работал
В школьном питании планируют снизить содержание сахара и соли
В Барановичах рабочий потерял сознание и получил ожоги от газовой горелки
Очередной приговор за дедовщину: в Бресте младшего сержанта отправили на «химию»
Женщина убила своего сожителя топором
В Минске задержали наркодилеров, которые делали закладки с амфетамином и марихуаной
«Он всегда думал о науке». Умер Иосиф Воронович - выдающийся хирург, экс-глава БелНИИ травматологии
Житель Лунинецкого района насмерть сбил человека и скрылся
С 1 сентября МТС поднимет цены на свои услуги
Пьяный пенсионер протаранил пять автомобилей
Уже сегодня юморист Евгений Крыжановский разыграет 62-ю квартиру от «Евроопт» в Минске
Спасатели помогли выбраться из заброшенного колодца двум собакам
53-летнего жителя Витебска приговорили к 8 годам за изнасилование 17-летнего парня
Из Борисова в Минск пустят бесплатную электричку, чтобы болельщики БАТЭ добрались домой после матча с ПСВ
Корейский производитель вакцины, от которой в Ганцевичах умер младенец, примет участие в расследовании инцидента
В Гродно парень дал пощечину девушке из-за того, что она отказалась с ним знакомиться
В Минском районе крышка мусоровоза придавила рабочего