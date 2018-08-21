В Ошмянском районе водитель погрузчика выпивал и работал

СЕГОДНЯ 19:11 2018-08-21T19:11:39+03:00

В Ошмянском районе водитель погрузчика выпивал водку и работал Фото с сайта gaigrodno.by

До этого его уже лишили права управления и оштрафовали

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Мужчина попался пьяным за рулем второй раз за полмесяца. Его задержали сотрудники отделения ГАИ Ошмянского РОВД. Это произошло в первый день областного профилактического мероприятия «Пьяному за рулем не место!», рассказали в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Житель одной из деревень Ошмянского района 21 августа трудился на «Амкодоре» на сенажной яме. В процессе работы он выпивал водку.

Содержание алкоголя на момент освидетельствования превышало предельно допустимое примерно в восемь раз.

Также сообщается, что 15 августа его лишили права управления и оштрафовали на 1347,5 рублей. Постановление об этом на момент повторного задержание еще не вступило в законную силу.