2018-08-21T19:35:29+03:00
Наука

Волк убежал из Беларуси и завел семью в Польше

За ним следят ученые двух стран
Надежда СЕРГЕЕВА
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Волк убежал из Беларуси и завел семью в Польше, за ним следят ученые. Фото с сайта vouk.byВолк убежал из Беларуси и завел семью в Польше, за ним следят ученые. Фото с сайта vouk.by
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Осенью 2017 года на волка-одиночку из Беловежской пущи по кличке Рыжий надели ошейник с GPS-передатчиком. В январе он покинул пущу – переплыл реку Нарев и убежал в Польшу. За два дня он прошел 50 километров. В конце концов волк осел в лесах на окраине Мазовецкого воеводства, на полпути к Варшаве.

Как пишет сайт vouk.by, недавно стало известно, что Рыжий больше не одинок. Ученые международной ассоциации CEwolf, которая занимается исследованиями в сфере генетики популяции волков в Центральной Европе, нашли его логово.

Исследователь Матей Шевчик побывал на территории, откуда появлялось большинство сигналов с ошейника, и установил там камеру. Есть вероятность, что в одном из этих мест родилось потомство Рыжего. Сейчас ученым предстоит выяснить, стал ли все-таки Рыжий отцом, или же присоединился к стае.

Всего в Беловежской пуще в ноябре 2017 года GPS-ошейниками были обозначены 5 волков. Кроме Рыжего из Беларуси убежал еще один самец – Михась. Он подался в Украину.

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