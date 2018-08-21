Минздрав Беларуси следит за сообщениями о сборе средств на лечение за рубежом

СЕГОДНЯ 19:51 2018-08-21T19:51:02+03:00

Это делается, в том числе, для оценки полноты оказанной помощи в пределах республики

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Министерства и управления по здравоохранению облисполкомов занимаются мониторингом подобных сообщений, чтобы дать оценку, весь ли объем медицинской помощи и реабилитации ребенок или семья получили в Беларуси, сообщила начальник отдела медицинской помощи матерям и детям главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения Людмила Легкая, пишет belta.by.

По ее словам, если требуется оперативное вмешательство в кардиологии, неврологии, онкогематологии и т.д., то вся помощь может быть оказана в Беларуси. Однако законодательством не запрещено искать варианты и за пределами страны.

– Но есть действительно тяжелые заболевания, при которых в Беларуси медицинская помощь не оказывается. Существует комиссия в Минздраве по направлению граждан за пределы республики для получения лечения за рубежом. Но обязательно должно быть обращение родителей. Возможно, некоторые из них не знают об этом. И в этом еще одна из целей нашего мониторинга – наладить контакт и донести информацию, какая помощь оказывается в Беларуси, по какому поводу родители могут обратиться дополнительно, – отметила Людмила Легкая.

Она также сообщила, что за последние 10-15 лет детская медицина в Беларуси совершила огромный скачок. И важная задача на сегодня – информировать граждан о ее возможностях.