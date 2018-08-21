2018-08-21T19:51:02+03:00
Здоровье

Минздрав Беларуси следит за сообщениями о сборе средств на лечение за рубежом

Это делается, в том числе, для оценки полноты оказанной помощи в пределах республики
Надежда СЕРГЕЕВА
Поделиться:
Минздрав Беларуси отслеживает сообщения о сборе средств на лечение за рубежом. Фото из архива "КП"Минздрав Беларуси отслеживает сообщения о сборе средств на лечение за рубежом. Фото из архива "КП"
Изменить размер текста:

Министерства и управления по здравоохранению облисполкомов занимаются мониторингом подобных сообщений, чтобы дать оценку, весь ли объем медицинской помощи и реабилитации ребенок или семья получили в Беларуси, сообщила начальник отдела медицинской помощи матерям и детям главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения Людмила Легкая, пишет belta.by.

По ее словам, если требуется оперативное вмешательство в кардиологии, неврологии, онкогематологии и т.д., то вся помощь может быть оказана в Беларуси. Однако законодательством не запрещено искать варианты и за пределами страны.

– Но есть действительно тяжелые заболевания, при которых в Беларуси медицинская помощь не оказывается. Существует комиссия в Минздраве по направлению граждан за пределы республики для получения лечения за рубежом. Но обязательно должно быть обращение родителей. Возможно, некоторые из них не знают об этом. И в этом еще одна из целей нашего мониторинга – наладить контакт и донести информацию, какая помощь оказывается в Беларуси, по какому поводу родители могут обратиться дополнительно, – отметила Людмила Легкая.

Она также сообщила, что за последние 10-15 лет детская медицина в Беларуси совершила огромный скачок. И важная задача на сегодня – информировать граждан о ее возможностях.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Бресте втихаря отмыли испорченную остановку, когда узнали сумму ущерба
Волк убежал из Беларуси и завел семью в Польше
В Ошмянском районе водитель погрузчика выпивал и работал
Немецкий концерн создаст в Ивацевичах производство мебели за 20 млн евро
В школьном питании планируют снизить содержание сахара и соли
В Барановичах рабочий потерял сознание и получил ожоги от газовой горелки
Очередной приговор за дедовщину: в Бресте младшего сержанта отправили на «химию»
Женщина убила своего сожителя топором
В Минске задержали наркодилеров, которые делали закладки с амфетамином и марихуаной
«Он всегда думал о науке». Умер Иосиф Воронович - выдающийся хирург, экс-глава БелНИИ травматологии
Житель Лунинецкого района насмерть сбил человека и скрылся
С 1 сентября МТС поднимет цены на свои услуги
Пьяный пенсионер протаранил пять автомобилей
Уже сегодня юморист Евгений Крыжановский разыграет 62-ю квартиру от «Евроопт» в Минске
Спасатели помогли выбраться из заброшенного колодца двум собакам
53-летнего жителя Витебска приговорили к 8 годам за изнасилование 17-летнего парня
Из Борисова в Минск пустят бесплатную электричку, чтобы болельщики БАТЭ добрались домой после матча с ПСВ
Корейский производитель вакцины, от которой в Ганцевичах умер младенец, примет участие в расследовании инцидента
В Гродно парень дал пощечину девушке из-за того, что она отказалась с ним знакомиться
В Минском районе крышка мусоровоза придавила рабочего