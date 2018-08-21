В Бресте втихаря отмыли испорченную остановку, когда узнали сумму ущерба

СЕГОДНЯ 20:14 2018-08-21T20:14:11+03:00

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Ночью 4 августа двое неизвестных маркером и баллончиком разрисовали недавно построенный остановочный пункт "Технический университет". Хулиганы попали на видео, а запись опубликовали в интернете. Ее просмотрели более 30 тысяч человек.

16 августа один из пареней с видео самостоятельно вышел на связь и встретился с владельцем остановки. Он представился Александром.

Как пишет портал "Виртуальный Брест", энтузиазм возместить ущерб, видимо, поубавился, когда одному из них продемонстрировали стоимость испорченных конструкций – одно лишь стекло тянуло на 198 рублей.

Через несколько дней Александр должен был передать полную сумму для возмещения ущерба, но он перестал выходить на связь. Зато остановка в этот же день оказалась чистой. Это попало на видео – в полвторого ночи двое подошли к остановке и закрыли одну из камер видеонаблюдения, но вторая камера продолжила снимать.