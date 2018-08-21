Velcom объявил о подорожании услуг с 1 сентября

СЕГОДНЯ 21:18 2018-08-21T21:18:32+03:00

Velcom объявил о подорожании некоторых услуг с 1 сентября вслед за МТС Фото: Павел МАРТИНЧИК

Изменить размер текста: A A

Размер абонентских плат, единовременных взносов, а также стоимость исходящих вызовов на номера абонентов Республики Беларусь, международных звонков, мобильного интернета, SMS, MMS, специальных и дополнительных услуг для физических и юридических лиц увеличатся не более чем на 2,9%, сообщается на сайте мобильного оператора.

Без изменений останутся стоимость тарифных планов фиксированной связи, абонентская плата тарифного плана lemon, размер платы за активацию бонусов тарифных планов «Турист», «Связь без обязательств», тарифы на услуги роуминга, стоимость пакетов и тарифных планов, включающих минуты, SMS, интернет-трафик для использования в роуминге, а также стоимость ряда дополнительных услуг.

Размеры ежемесячных платежей по рассрочке за оборудование в рамках ранее заключенных договоров также не изменятся.

Кроме того, подешевеет стоимость мобильного интернета для большинства тарифных планов линейки "Привет". Так, стоимость 1 мегабайта в рамках некоторых тарифных планов снизится более чем в 13 раз. Также с 1 сентября всем абонентам тарифных планов «Пенсионный» и «Социальный» ежемесячно будет предоставляться 100 мегабайт интернет-трафика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ С 1 сентября МТС поднимет цены на свои услуги