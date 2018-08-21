2018-08-21T21:18:32+03:00
Экономика

Velcom объявил о подорожании услуг с 1 сентября

О новых ценах оператор сообщил вслед за МТС
Надежда СЕРГЕЕВА
Поделиться:
Velcom объявил о подорожании некоторых услуг с 1 сентября вслед за МТСVelcom объявил о подорожании некоторых услуг с 1 сентября вслед за МТСФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Размер абонентских плат, единовременных взносов, а также стоимость исходящих вызовов на номера абонентов Республики Беларусь, международных звонков, мобильного интернета, SMS, MMS, специальных и дополнительных услуг для физических и юридических лиц увеличатся не более чем на 2,9%, сообщается на сайте мобильного оператора.

Без изменений останутся стоимость тарифных планов фиксированной связи, абонентская плата тарифного плана lemon, размер платы за активацию бонусов тарифных планов «Турист», «Связь без обязательств», тарифы на услуги роуминга, стоимость пакетов и тарифных планов, включающих минуты, SMS, интернет-трафик для использования в роуминге, а также стоимость ряда дополнительных услуг.

Размеры ежемесячных платежей по рассрочке за оборудование в рамках ранее заключенных договоров также не изменятся.

Кроме того, подешевеет стоимость мобильного интернета для большинства тарифных планов линейки "Привет". Так, стоимость 1 мегабайта в рамках некоторых тарифных планов снизится более чем в 13 раз. Также с 1 сентября всем абонентам тарифных планов «Пенсионный» и «Социальный» ежемесячно будет предоставляться 100 мегабайт интернет-трафика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ С 1 сентября МТС поднимет цены на свои услуги

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Бресте втихаря отмыли испорченную остановку, когда узнали сумму ущерба
Минздрав Беларуси следит за сообщениями о сборе средств на лечение за рубежом
Волк убежал из Беларуси и завел семью в Польше
В Ошмянском районе водитель погрузчика выпивал и работал
Немецкий концерн создаст в Ивацевичах производство мебели за 20 млн евро
В школьном питании планируют снизить содержание сахара и соли
В Барановичах рабочий потерял сознание и получил ожоги от газовой горелки
Очередной приговор за дедовщину: в Бресте младшего сержанта отправили на «химию»
Женщина убила своего сожителя топором
В Минске задержали наркодилеров, которые делали закладки с амфетамином и марихуаной
«Он всегда думал о науке». Умер Иосиф Воронович - выдающийся хирург, экс-глава БелНИИ травматологии
Житель Лунинецкого района насмерть сбил человека и скрылся
С 1 сентября МТС поднимет цены на свои услуги
Пьяный пенсионер протаранил пять автомобилей
Уже сегодня юморист Евгений Крыжановский разыграет 62-ю квартиру от «Евроопт» в Минске
Спасатели помогли выбраться из заброшенного колодца двум собакам
53-летнего жителя Витебска приговорили к 8 годам за изнасилование 17-летнего парня
Из Борисова в Минск пустят бесплатную электричку, чтобы болельщики БАТЭ добрались домой после матча с ПСВ
Корейский производитель вакцины, от которой в Ганцевичах умер младенец, примет участие в расследовании инцидента
В Гродно парень дал пощечину девушке из-за того, что она отказалась с ним знакомиться
В Минском районе крышка мусоровоза придавила рабочего