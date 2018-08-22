2018-08-22T10:45:29+03:00
Спорт

Ольга Говорцова одержала победу в первом матче после выхода из отпуска по уходу за ребенком

Белоруска обыграла немку Сабин Лисицки в квалификации US Open
Захар ПЛАТОНОВ
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Ольга Говорцова вернулась на корт, хотя в начале года говорила, что не планирует вновь участвовать в профессиональных теннисных турнирах. Фото: tennis.byОльга Говорцова вернулась на корт, хотя в начале года говорила, что не планирует вновь участвовать в профессиональных теннисных турнирах. Фото: tennis.by
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Ольга Говорцова (766-е место в рейтинге WTA) уверенно стартовала в квалификации US Open. В первом раунде она нанесла поражение Сабине Лисицки (221 WTA) - 6:4, 7:5. Это был ее первый матч после рождения ребенка. В марте 2018-го 29-летняя Ольга Говорцова родила сына. Ее муж - хоккеист Константин Захаров, сын известного белорусского специалиста Михаила Захарова.

Константин Захаров, Ольга Говорцова и их сын. Фото: twitter.com/OGovortsova

Константин Захаров, Ольга Говорцова и их сын. Фото: twitter.com/OGovortsova

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