Фотофакт: в Браславе вырастили картошку-гигант весом более 1 кг

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-22T11:19:25+03:00

Владелец огорода, где выросло такое чудо, удивляется: из удобрений добавляли только перегнившие листья и траву

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Картофель «Синеглазка» весом 1 кг 75 г (длина - 183 мм, ширина – 172 мм) вырос на приусадебном участке браславчанина Михаила Дмитриевича, передает «Браслаўская звязда».

- Почти 70 лет живу и впервые такой клубень вижу, к тому же из удобрений осенью на огороде в почву вносили только перегнившие листья и траву, - удивляется Михаил Дмитриевич.

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