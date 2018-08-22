2018-08-22T11:21:42+03:00
Политика

Лукашенко отправился в Сочи, чтобы провести переговоры с Путиным

Главы государств подробно обсудят широкий спектр вопросов в развитии
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Возможность встречи в Сочи президентов обсуждалась 23 июля во время телефонного разговора Александра Лукашенко и Владимира Путина.Возможность встречи в Сочи президентов обсуждалась 23 июля во время телефонного разговора Александра Лукашенко и Владимира Путина.Фото: Тимур ХАНОВ
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- Александр Лукашенко направился с визитом в Россию, сообщает belta.by со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси. - Программой визита запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут в Сочи. Главы государств подробно обсудят широкий спектр вопросов в развитии белорусско-российского сотрудничества, взаимодействие в интеграционных объединениях и на международных площадках, мировую повестку дня.

Отмечается, что возможность встречи в Сочи президентов обсуждалась 23 июля во время телефонного разговора Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Интересно, что в конце прошлой недели Лукашенко высказывался об отношениях с Россией:

- Некоторые, особенно россияне, «плявузгают», иначе не скажешь: «Лукашенко хочет что-то показать или показаться Путину». Слушайте, мы друг друга знаем, наверное, больше 20 лет. Мне что показывать надо Путину? Он меня знает, как в народе говорят, как облупленного. И я его так же знаю. Я в Кремль отчитываться не езжу. Мы договорились о наших взаимоотношениях.

Лукашенко: «Я в Кремль отчитываться не езжу»

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