Видеофакт: в Минске дрались контролер и безбилетный пассажир

СЕГОДНЯ 11:58 2018-08-22T12:06:19+03:00

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В соцсетях появилось видео, как на площади Победы завязалась драка между контролером общественного транспорта и мужчиной-безбилетником. Очевидец опубликовал ролик, где конфликт уже в разгаре. Вероятно, нетрезвый заяц не хотел платить штраф и пытался ретироваться, тут-то контролер и применил силу. Все происходило 21 августа вечером. Судя по видео, за стычкой наблюдали прохожие и коллеги контролера, но никто не вмешивался.

Конфликты контролеров и безбилетных пассажиров не редкость, но в последнее время в интернет все чаще попадают видео, как все это перерастает в драки.

Резонансный случай был в июне, когда драка произошла на глазах плачущего ребенка.

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