В Березинском районе после обвала грунта погиб рабочий
Ему было 32 года
Березинским районным отделом Следственного комитета проводится доследственая проверка по факту смерти рабочего ГУП «Березинское ПМС» Фото: УСК по Минской области sk.gov.by
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ЧП случилось 21 августа в деревне Котово Березинского района. На ГУП «Березинское ПМС» проводились работы по отводу воды на поле, передает УСК по Минской области. Во время укладки дренажных труб произошел обвал земли, из-за которого рабочего, находящегося в траншее на глубине двух метров, засыпало грунтом. 32-летний житель Березино скончался.
На данный момент следствие поводит экспертизы и проверки.