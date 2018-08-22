СЕГОДНЯ 14:02 2018-08-22T14:09:07+03:00

«Белтелеком» с 1 сентября повысит цены на доступ в интернет. Фото: beltelecom.by

Зато в некоторых пакетах услуг скорость доступа к сети увеличится в два раза

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Национальный оператор электросвязи «Белтелеком» сообщает, что с 1 сентября увеличиваются тарифы на ряд услуг.

Например, повысятся цены на доступ в интернет, на некоторые пакеты услуг электросвязи, а также на услуги видеоконференции. С обновленными тарифами можно ознакомиться на сайте предприятия.

Не увеличатся тарифы на регулируемые услуги местной и междугородной телефонной связи, международной телефонной связи, на услуги доступа в линейно-кабельные сооружения, доступа в интернет с гарантированной полосой пропускания.

В то же время в некоторых пакетах услуг «Ясна» скорость доступа в интернет будет увеличена в 2 раза, а абонентская плата останется неизменной. Подробнее тут.

Напомним, накануне стало известно, что с 1 сентября на 2,9% вырастут тарифы на услуги операторов мобильной связи МТС и velcom.

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