2018-08-22T17:12:28+03:00
Общество

Погода в Беларуси на 23 августа: почти 30 градусов тепла

Правда, ночью в отдельных районах всего до 4 градусов тепла
Захар ПЛАТОНОВ
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Пока погода позволяет, надо наслаждаться летними деньками.Пока погода позволяет, надо наслаждаться летними деньками.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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23 августа по Беларуси ожидается малооблачная, без осадков погода. Ветер слабый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +6...+12, в отдельных районах - до +4...+5, во второй половине дня повысится до +20...+26, а по юго-западу и до +27...+29.

24 августа на юго-западе Беларуси ожидается поступление очень теплых и неустойчивых воздушных масс с юга. По большей части будет без осадков, лишь днем в отдельных районах по западу Брестской и Гродненской областей пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью +9..+16, по востоку +6..+8; максимальная днем +23..+30, сообщает Белгидромет.

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