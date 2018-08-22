Бывшая завлабораторией 9-й больницы получила 3,5 года лишения свободы за взятку

СЕГОДНЯ 15:31 2018-08-22T17:15:18+03:00

Бывшая завлабораторией минской больницы получила 3,5 года лишения свободы за взятку. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Всего ей передали 6 тыс. евро

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Суд Московского района Минска вынес приговор бывшей заведующей клинико-диагностической лабораторией 9-й городской клинической больницы Минска: 3 года и 6 месяцев лишения свободы за взятку, сообщает Мингорсуд.

Как установило следствие, обвиняемая брала деньги в несколько приемов с июня по декабрь 2016 года (всего ей передали 6 тыс. евро) «за внесение в проект технических характеристик автоматического анализатора мочи таких изменений, которые позволили бы научно-производственному частному унитарному предприятию участвовать при проведении госзакупки, а также в последующем получать выгоды имущественного характера».

Отбывать наказание она будет в колонии общего режима, кроме того, у обвиняемой конфискуют имущество, ее лишат права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей, на 5 лет.

Напомним, в июне начались задержания в системе Минздрава, следователи сообщали о раскрытии коррупционной схемы в системе госзакупок медтехники и лекарств.

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