В Березовском районе погибли более 800 утят

СЕГОДНЯ 16:19 2018-08-22T17:17:52+03:00

На территории предприятия расположено 39 птичников. Работники МЧС не дали распространиться огню на рядом стоящие здания. Фото: mchs.gov.by

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Во вторник вечером в МЧС поступили сообщения о пожаре в здании птичника в деревне Ольшево Березовского района.

Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, помещение горело внутри, в момент происшествия в здании птичника находилось 820 голов птенцов утки возрастом от 40 до 50 дней. Работники предприятия до прибытия спасателей утят не эвакуировали.

Сотрудники МЧС локализовали и ликвидировали пожар. Огнем уничтожена кровля на площади 600 квадратных метров, погибло 820 птиц. Среди работников птичника пострадавших нет. На территории предприятия расположено 39 птичников. Работники МЧС не дали распространиться огню на рядом стоящие здания.

Причина пожара устанавливается. Одна из версий - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки), сообщает МЧС.