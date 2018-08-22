Лукашенко и Путин посетят турнир по боевому самбо в Сочи
Турнир пройдет в среду
Планируется, что в Сочи Лукашенко и Путин проведут переговоры и посетят турнир по самбо. Фото: president.gov.by
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Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко вместе посетят девятый международный турнир по профессиональному боевому самбо «Плотформа S-70», об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Девятый международный турнир по профессиональному боевому самбо «Плотформа S-70», где сборная России встретится со сборной мира, пройдет в среду в Сочи.
Напомним, сегодня стало известно, что Александр Лукашенко отправился в Сочи, чтобы провести переговоры с Владимиром Путиным.