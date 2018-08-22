2018-08-22T18:26:25+03:00
Происшествия

В Барановичах мужчина ударил женщину тростью и сломал ей берцовую кость

Возбуждено уголовное дело
Надежда СЕРГЕЕВА
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В Барановичах мужчина ударил женщину тростью и сломал ей ногу. Фото с сайта wikipedia.orgВ Барановичах мужчина ударил женщину тростью и сломал ей ногу. Фото с сайта wikipedia.org
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Жительницу Барановичей 1984 года рождения доставили в больницу с открытым оскольчатым переломом ноги вечером 21 августа. Медики сообщили об инциденте в ГОВД, пишет газета "Вечерний Брест".

В ходе оперативной работы милиционеры выяснили, что девушка выпивала в квартире вместе с компанией. У нее завязалась ссора с мужчиной, также жителем Барановичей, 1977 года рождения. Он схватил деревянную трость, которая находилась под рукой и со всей силы ударил женщину по ноге.

Мужчина был ранее судим за кражу, грабеж, нанесение телесных повреждений и уклонение от отбытия наказания.

Рецидивиста оперативно задержали.

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