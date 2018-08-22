В Барановичах мужчина ударил женщину тростью и сломал ей берцовую кость
Возбуждено уголовное дело
В Барановичах мужчина ударил женщину тростью и сломал ей ногу. Фото с сайта wikipedia.org
Изменить размер текста:
Жительницу Барановичей 1984 года рождения доставили в больницу с открытым оскольчатым переломом ноги вечером 21 августа. Медики сообщили об инциденте в ГОВД, пишет газета "Вечерний Брест".
В ходе оперативной работы милиционеры выяснили, что девушка выпивала в квартире вместе с компанией. У нее завязалась ссора с мужчиной, также жителем Барановичей, 1977 года рождения. Он схватил деревянную трость, которая находилась под рукой и со всей силы ударил женщину по ноге.
Мужчина был ранее судим за кражу, грабеж, нанесение телесных повреждений и уклонение от отбытия наказания.
Рецидивиста оперативно задержали.