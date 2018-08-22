В Столинском районе пограничники задержали 7 сборщиков клюквы
Двоих неизвестных без документов пинские пограничники задержали вечером 20 августа в Столинском районе – они нарушили государственную границу.
Правонарушители заявили, что являются гражданами Украины, а нарушить закон молодые люди решили ради сбора ягод и грибов в белорусском приграничье, рассказали в Госпогранкомитете Беларуси.
В 8 часов утра следующего дня пограничники выявили еще пятерых нарушителей границы. Они также попали на территорию Беларуси из Украины и аналогичным образом нарушили закон.
В отношении семерых иностранцев начат административный процесс по статьям 23.29 и 23.55 КоАП Республики Беларусь – незаконное пересечение границы и нарушение правил пребывания.
До момента установления личности задержанные будут находиться в ИВС Пинского пограничного отряда.