В Рогачеве спасатели помогли ребенку, который застрял ногой в батарее

СЕГОДНЯ 18:56 2018-08-22T18:56:29+03:00

В Рогачеве сотрудники МЧС спасли ребенка, который застрял ногой в батарее. Скриншот из видео МЧС

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Инцидент произошел 21 августа около 4 часов вечера. Спасатели Рогачевского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о необходимости оказания помощи ребенку в квартире в Рогачеве на переулке 1-й Вокзальный.

На месте работники МЧС обнаружили, что ребенок 2014 года рождения зажал ступню левой ноги между секциями радиатора отопления.

Спасатели под руководством старшего помощника начальника штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций Рогачевского районного отдела по ЧС Базылева Павла Михайловича без использования аварийно-спасательного оборудования извлекли застрявшую ногу ребенка, рассказали в МЧС.

Госпитализация малышу не понадобилась, его состояние оценивается как удовлетворительное.