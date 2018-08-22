В Минске вынесли приговор мотоциклисту, виновному в гибели беременной пассажирки

СЕГОДНЯ 19:27 2018-08-22T19:27:35+03:00

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Авария произошла 9 апреля. Байкер двигался по проспекту Независимости со скоростью не менее 108 км/ч. Мотоцикл занесло, водитель потерял управляемость и устойчивость транспортного средства. В результате этого с мотоцикла упала пассажирка и столкнулась с автомобилем, который стоял в прямом попутном направлении. Ей были причинены тяжкие телесные повреждения, а в последствии наступила смерть.

Суд признал мотоциклиста виновным в нарушении ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть человека, и на основании ч.2 ст.317 УК назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет, сообщили в пресс-службе Минского городского суда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.