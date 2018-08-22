В Ивацевичах поймали серийного вора

СЕГОДНЯ 20:24 2018-08-22T20:25:05+03:00

Он причастен к серии краж из сельских магазинов

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В Ивацевичский РОВД обратился 39 летний индивидуальный предприниматель и сообщил о том, что неизвестный, отжав створку стеклопакета, тайно похитил из его дома крупную сумму денег, 8 бутылок виски, 6 бутылок коньяка, 20 кг свиного мяса, рюкзак и две сумки, рассказали в УВД Брестского облисполкома.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска УВД Брестского облисполкома и отделения уголовного розыска Ивацевичского РОВД в поле зрения попал рабочий одного из предприятий районного центра. Милиция провела обыск у 38-летнего мужчины и обнаружила часть похищенного, балаклаву и специальные приспособления для взлома замков и повреждения входных дверей.

Дальнейшие оперативные мероприятия установили причастность задержанного к серии краж из сельских магазинов в районе.

По данному факту правоохранителями возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 205 УК РБ подозреваемый задержан в порядке ст. 108 УПК Республики Беларусь.