В Борисовском районе мужчина зарубил двух братьев топором

СЕГОДНЯ 21:36 2018-08-22T21:36:28+03:00

В Борисовском районе мужчина убил двух братьев топором. Фото с сайта СК

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Тела двух братьев 1972 и 1990 годов рождения в своем доме в деревне Новосады 6 марта обнаружила их родственница, которая вернулась после ночной смены с работы.

По подозрению в совершении особо тяжкого преступления был задержан неработающий 25-летний местный житель, который накануне находился в гостях у потерпевших, рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Мужчины распивали спиртные напитки. В это время между ними произошол словестный конфликт. Причину обвиняемый вспомнить затруднялся. В ходе ссоры он схватил топор и обоим братьям нанес около 50 ударов. Потом через окно скрылся в лесу. Спустя некоторое время вернулся к себе домой, переоделся и спрятал одежду со следами преступления.

Спрятанный мешок с вещами был обнаружен в сарае в дровах во время обыска.

Мужчину заключили под стражу. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза заключила, что обвиняемый в период инкриминируемого ему деяния мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.