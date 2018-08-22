2018-08-22T21:36:28+03:00
Происшествия

В Борисовском районе мужчина зарубил двух братьев топором

Расследование уголовного дело завершено
Надежда СЕРГЕЕВА
Поделиться:
В Борисовском районе мужчина убил двух братьев топором. Фото с сайта СКВ Борисовском районе мужчина убил двух братьев топором. Фото с сайта СК
Изменить размер текста:

Тела двух братьев 1972 и 1990 годов рождения в своем доме в деревне Новосады 6 марта обнаружила их родственница, которая вернулась после ночной смены с работы.

По подозрению в совершении особо тяжкого преступления был задержан неработающий 25-летний местный житель, который накануне находился в гостях у потерпевших, рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Мужчины распивали спиртные напитки. В это время между ними произошол словестный конфликт. Причину обвиняемый вспомнить затруднялся. В ходе ссоры он схватил топор и обоим братьям нанес около 50 ударов. Потом через окно скрылся в лесу. Спустя некоторое время вернулся к себе домой, переоделся и спрятал одежду со следами преступления.

Спрятанный мешок с вещами был обнаружен в сарае в дровах во время обыска.

Мужчину заключили под стражу. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза заключила, что обвиняемый в период инкриминируемого ему деяния мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Ивацевичах поймали серийного вора
В Минске вынесли приговор мотоциклисту, виновному в гибели беременной пассажирки
В Рогачеве спасатели помогли ребенку, который застрял ногой в батарее
В Столинском районе пограничники задержали 7 сборщиков клюквы
В Барановичах мужчина ударил женщину тростью и сломал ей берцовую кость
Лукашенко и Путин посетят турнир по боевому самбо в Сочи
В Березовском районе погибли более 800 утят
Бывшая завлабораторией 9-й больницы получила 3,5 года лишения свободы за взятку
Погода в Беларуси на 23 августа: почти 30 градусов тепла
«Белтелеком» с 1 сентября повысит цены на доступ в интернет
В Березинском районе после обвала грунта погиб рабочий
Видеофакт: в Минске дрались контролер и безбилетный пассажир
Лукашенко отправился в Сочи, чтобы провести переговоры с Путиным
Фотофакт: в Браславе вырастили картошку-гигант весом более 1 кг
Ольга Говорцова одержала победу в первом матче после выхода из отпуска по уходу за ребенком
Velcom объявил о подорожании услуг с 1 сентября
В Бресте втихаря отмыли испорченную остановку, когда узнали о сумме ущерба