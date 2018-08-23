Белорусов отправят в Тбилиси сразу с фестиваля “Тбилисоба”

СЕГОДНЯ 17:14 2018-08-23T17:14:31+03:00

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1 сентября белорусов приглашают на грузинский “турбазар” в Каретном дворике, где можно прогуляться по улочкам Тбилиси в очках виртуальной реальности, забронировать туры в горы и на море по “горящим” ценами и перенестись с белорусской “Тбилисобы” — фестиваля грузинской культуры в Верхнем городе — на “Тбилисобу” в Грузии. Для того, чтобы получить бесплатные билеты от “Боржоми” и партнеров “турбазара”, нужно за одну минуту любым способом убедить жюри и зрителей в том, что такое путешествие позволит вам исполнить свою мечту на все 100.

Кастинг на поездку в Грузию пройдет с 15:00 до 17:00, а сам “турбазар” открыт в Каретном дворике до 20:00. Вход и участие свободные.

Желающим отправиться в Грузию нужно выйти на сцену в Каретном дворике перед толпой зрителей и жюри из тревел-блогеров и за одну минуту удивить их так, чтобы не осталось сомнения — эта поездка нужна именно вам. Кастинг начнется в 15:00, но занимать “очередь” в Грузию советуют заранее. Жюри принимают участников только до 17:00, после чего назовут победителей и вручат два сертификата. Один позволяет отправиться на виноградники в Кахетию на дегустацию десятков сортов вина, другой — попробовать все активные развлечения на пляжах в Батуми.

Для тех, кто предпочитает заранее планировать свой отдых, во время фестиваля турагентства Saperavi.by, “АнитаBy”, Alpha-Tour, “Ростинг” и “Тайм Вояж” предложат туры в Грузию по “горящим” ценам и представят 10 необычных маршрутов для самостоятельных путешествий.

Все, кто уже побывал в Грузии и хотел бы поделиться лайфхаками самостоятельных путешествий, могут также выступить на сцене “турбазара”. Для этого нужно связаться с организаторами по телефону или опубликовать фотографию со своего путешествия, кратким описанием маршрута и хештегами #тбилисоба❤️️️️️️️️ в социальных сетях.