«Без подъемного крана не обойтись». Гродненец вырастил 400-килограммовую тыкву

СЕГОДНЯ 08:50 2018-08-24T11:19:09+03:00

Что дальше делать с трофеем, дачник пока не знает. Пока тыква растет на огороде под зонтиком

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- Соседи вначале не верили, что настоящая. Мол, разукрашенный камень или бутафория. Но тыква действительно выросла на этих сотках, а своими листьями образовала треугольник в целых 8 метров! - передают в эфире телеканала СТВ.

Для жителя Гродно Сергея Гавранина этот сезон запомнится чудо-урожаем. У мужчины на даче выросла тыква весом почти в полтонны и окружностью больше трех с половиной метров. Понадобилось на это четыре месяца. Пару лет назад Сергей прочитал о гигантских тыквах в интернете и задался целью. Семена заказал из Америки.

- Она каждый день прибавляла - и это было верхом эмоций! - делится супруга Сергея.

Фото: ctv.by

По словам дачников, таких больших тыкв в Беларуси еще не выращивали (Сергей узнавал!), а рекорд по СНГ - 450 кило. У тыквы под Гродно есть еще все шансы: собирать урожай супруги пока не собираются. И что с ним делать, тоже пока не думали.

- Без подъемного крана не обойтись, на руках ее не вынесешь, - улыбается Сергей.

Пока что тыква растет на участке под зонтиком.