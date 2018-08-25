Фотофакт: авиация МЧС тушит пожар в Столинском и Лидском районах

СЕГОДНЯ 13:35 2018-08-25T13:35:00+03:00

Площадь пожара на территории Рубельского лесничества 50 гектаров и она может увеличиваться

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В пятницу днем в МЧС поступило сообщение об обнаружении пожара травы и кустарника на общей площади 50 гектаров на территории Рубельского лесничества возле деревни Ольманы Столинского района.

Мониторинг обстановки ведет вертолет Ми-2, работы по тушению проводят вертолет Ми-8 и самолет Ан-2 авиации МЧС.

В это же время продолжается работа в Лидском районе. Силы МЧС уже несколько суток ликвидируют пожар на торфяном поле, расположенном в лесном массиве в нескольких километрах от деревни Докудово. Площадь поля 2,4 гектара (площадь пожара составляет 1,3 гектара), глубина залегания торфа около 1 метра. Земли принадлежат лесхозу и торфобрикетному заводу. Для тушения используют ближайший водоисточник – река Неман на расстоянии 2,1 км от места пожара.

Как сообщает МЧС, для тушения пожара привлечено 24 единицы техники и 140 человек (из них 14 единиц техники и 63 работника МЧС, 50 специалистов лесхоза и 24 работника торфобрикетного завода).

Развернуты мобильный пункт управления и палаточный лагерь. Для мониторинга обстановки используются беспилотные летательные аппараты и снегоболотоход.

В МЧС отмечают, что на данный момент угрозы жителям населенных пунктов нет.