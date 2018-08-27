Более 2,5 тысяч курток, джинсов, жилетов и другой одежды «без документов» изъяли у предпринимателя в Витебске
Витебские таможенники во время проверки обнаружили большую партию верхней одежды, других товаров и аксессуаров для взрослых и детей, которую продавец хотел незаконно реализовать, сообщает пресс-служба ведомства.
Всего в данной торговой точке хранилось свыше двух с половиной тысяч различных предметов гардероба. Вещи были предоставлены в ассортименте, присутствовали и взрослые и детские размеры. Но ни на один наряд не было необходимых документов: накладных либо сертификатов качества, которые бы позволяли легально торговать данной одеждой.
Владельцу нелегального товара грозит штраф в половину стоимости всех вещей. Фото: customs.gov.by.
Конфискованную партию предварительно оценили в 31 с лишним тысячу рублей. У владельца – субъекта хозяйствования из Витебска всю эту крупную партию таможенники изъяли.
Возбуждено административное дело, предпринимателю-нарушителю грозит штраф в сумме до 50 процентов от стоимости всего товара.
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