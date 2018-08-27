2018-08-27T21:13:37+03:00
Происшествия

Под Пинском на трассе прицеп с бревнами отцепился от лесовоза и помял три авто

Прямо как в «Пункте назначения» [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Водитель авто не смог увернуться от катившегося по трассе бревна. Фото: pinsknews.by.Водитель авто не смог увернуться от катившегося по трассе бревна. Фото: pinsknews.by.
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Сценарий словно по фильму ужасов повторился в понедельник, 27 августа, на автодороге Р6 направлением ИвацевичиПинскСтолин в Пинском регионе, информирует «Полесская правда».

ДТП с лесовозом, принадлежащем частнику, произошло на Пинщине близ хутора Рафаловичи.

– Прицеп, доверху наполненный бревнами, отцепился от грузовика и перевернулся прямо во время движения по дороге. Бревна покатились по проезжей части, задели две припаркованные на обочине машины. А еще одно авто столкнулось с катившимся бревном прямо во время движения, – сообщил старший госавтоинспектор ОГАИ Пинска Дмитрий Вечерко.

Груженый прицеп на ходу отцепился от грузовика. Фото: pinsknews.by.

Груженый прицеп на ходу отцепился от грузовика. Фото: pinsknews.by.

Причиной аварии послужило неисправное сцепное устройство тягача-лесовоза. К счастью, людских жертв в этой аварии нет, добавили в Госавтоинспекции. Из-за происшествия движение на трассе было сегодня затруднено на данном участке.

По факту ДТП проводится проверка.

Пинск Авария под Пинском. 27.08.2018г..Пинск Авария недалеко от города Пинска Брестской области. ДТП Пинск 2018

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