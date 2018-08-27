Под Пинском на трассе прицеп с бревнами отцепился от лесовоза и помял три авто
Сценарий словно по фильму ужасов повторился в понедельник, 27 августа, на автодороге Р6 направлением Ивацевичи – Пинск – Столин в Пинском регионе, информирует «Полесская правда».
ДТП с лесовозом, принадлежащем частнику, произошло на Пинщине близ хутора Рафаловичи.
– Прицеп, доверху наполненный бревнами, отцепился от грузовика и перевернулся прямо во время движения по дороге. Бревна покатились по проезжей части, задели две припаркованные на обочине машины. А еще одно авто столкнулось с катившимся бревном прямо во время движения, – сообщил старший госавтоинспектор ОГАИ Пинска Дмитрий Вечерко.
Груженый прицеп на ходу отцепился от грузовика. Фото: pinsknews.by.
Причиной аварии послужило неисправное сцепное устройство тягача-лесовоза. К счастью, людских жертв в этой аварии нет, добавили в Госавтоинспекции. Из-за происшествия движение на трассе было сегодня затруднено на данном участке.
По факту ДТП проводится проверка.
Пинск Авария под Пинском. 27.08.2018г..Пинск Авария недалеко от города Пинска Брестской области. ДТП Пинск 2018
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