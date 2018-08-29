Карта «Тбилисобы» - всем покупателям «Комсомолки» в Минске!

СЕГОДНЯ 15:13 2018-08-29T19:14:10+03:00

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1 сентября в Минске в четвертый раз пройдет фестиваль грузинской культуры «Тбилисоба». Там можно будет очень вкусно поесть, послушать Нино Катамадзе, выиграть тур в Грузию и сделать еще миллион всего приятного.

А чтобы вы не заблудились в фестивале и не пропустили все его фишки, завтра во всех киосках «Союзпечать» можно будет получить карту! Ее будут выдавать при покупке свежего номера «Комсомолки».

А на обороте карты - скидки!Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Самое замечательное в карте не только то, что она понятная и вы сможете отмечать, где уже были, а где пока нет, но и то, что на обратной стороне у нее напечатаны купончики! Скидки на разное - от хачапури и школьной формы до тура в Грузию (можно сэкономить целых 100 рублей). Поэтому по дороге на работу загляните в киоск «Союзпечать» за свежей «Комсомолкой».