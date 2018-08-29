2018-08-29T18:58:58+03:00
Происшествия

В Пинске исчезли без вести женщина и ее трехлетний сын

О пропаже заявил муж пропавшей
Надежда БУТОВИЧ
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Елена Богатко пропала вместе с сыном Марком. Фото: УВД Брестского облисполкома.Елена Богатко пропала вместе с сыном Марком. Фото: УВД Брестского облисполкома.
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Елена Богатко вместе со своим ребенком ушла из дома во вторник, 28 августа, примерно в 12.00 часов дня, ночевать в квартиру она не вернулась, сообщают в милиции.

О том, что женщина исчезла в ОВД Пинского городского исполкома заявил муж 38-летней женщины.

Известно, что Елена Богатко является уроженкой России, как и ее 3-летний сын Марк. Женщина проживала вместе с ребенком и мужем в Пинске в многоквартирном доме по улице Ильина.

Муж объявил в розыск свою жену и сына. Фото: УВД Брестского облисполкома.

Муж объявил в розыск свою жену и сына. Фото: УВД Брестского облисполкома.

В день исчезновения одела черную кепку, черную куртку, красные штаны, разноцветную рубашку и черные кроссовки. На вид женщине 35 – 40 лет, рост около 160 – 174 сантиметров, худощавая, глаза карие, волосы светлые.

Мальчику на вид 3 – 4 года, худощавый, глаза голубые, волосы вьющиеся светло-русые. Марк Богатко был одет в спортивные серые штаны, серый свитер, синие кроссовки и черную кепку.

Если вы знаете о месте нахождения пропавших, сообщите в милицию.

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