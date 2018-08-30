Фотофакт: в Гомеле продают заговоренные гвозди
На рынке в Гомеле, на книжных полках, гомельчанка Евгения Богданова заметила необычный товар и прислала «Комсомолке» фото. Такого ноу-хау еще не видели: 28 рублей просят продавцы за предмет, который якобы избавит дом от всего плохого - заговоренный гвоздь.
В упаковке - простой железный гвоздик. На товаре написано, что он заколдованный по старинным правилам. А чтобы избавиться от несчастий, гвоздь нужно вбить в косят двери, но не просто, а со специальным заклинанием.
удь то реализация идеи, как сделать деньги из воздуха, или над гвоздем действительно проводили магическое действие, такая покупка может лишь притянуть несчастья, предупреждают в Католической церкви. Любая магия, колдовство, заговоры, гадания являются связью со злых духом, цель которого - погубить человека. И сама вера в действие гвоздя уже открывает двери темным силам, говорят священники.
В Гомеле продают заговоренные гвоздиФото: Павел МИЦКЕВИЧ