2018-08-30T12:27:10+03:00
Происшествия

Фото: в Минске горел мебельный центр

Черное полотно дыма накрыло улицу
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Минске горит мебельный центрВ Минске горит мебельный центрФото: Дарья ПУТЕЙКО
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Крупный пожар в Минске начался около полудня 30 августа. По сообщению МЧС в Твиттере, на улице Веры Хоружей горит мебельный центр:

- К месту прибывают спасатели. Подробности позже. Клубы черного дыма заметны со многих районов столицы. Речь идет о мебельном гипермаркете «МинскМебель». Подробности и причины пожара пока не известны.

По информации корреспондентов «Комсомолки», которые работают на месте ЧП, к горящему магазину уже прибыли четыре пожарные машины и автомобиль скорой помощи. Люди, проходившие мимо, говорили встречным прохожим:

- Обернитесь, вы никогда больше такого не увидите: черное полотно дыма!

По данным МЧС, уже в 12.11 пожар был полностью ликвидирован.

В Минске горит мебельный центр. Фото: Оксана Крищанович

В Минске горит мебельный центр. Фото: Оксана Крищанович

В Минске горит мебельный центр. Фото: Татьяна Шкловская

В Минске горит мебельный центр. Фото: Татьяна Шкловская

В Минске горит мебельный центр Фото: Дарья ПУТЕЙКО

В Минске горит мебельный центрФото: Дарья ПУТЕЙКО

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