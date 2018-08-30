Фото: в Минске горел мебельный центр

СЕГОДНЯ 12:16 2018-08-30T12:27:10+03:00

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Крупный пожар в Минске начался около полудня 30 августа. По сообщению МЧС в Твиттере, на улице Веры Хоружей горит мебельный центр:

- К месту прибывают спасатели. Подробности позже. Клубы черного дыма заметны со многих районов столицы. Речь идет о мебельном гипермаркете «МинскМебель». Подробности и причины пожара пока не известны.

По информации корреспондентов «Комсомолки», которые работают на месте ЧП, к горящему магазину уже прибыли четыре пожарные машины и автомобиль скорой помощи. Люди, проходившие мимо, говорили встречным прохожим:

- Обернитесь, вы никогда больше такого не увидите: черное полотно дыма!

По данным МЧС, уже в 12.11 пожар был полностью ликвидирован.

В Минске горит мебельный центр. Фото: Оксана Крищанович

В Минске горит мебельный центр. Фото: Татьяна Шкловская