2018-08-30T18:35:04+03:00
Происшествия

Водитель «Е-доставки» влетел на М1 под газель дорожников

Есть пострадавшие
Надежда БУТОВИЧ
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Водитель легкового авто неверно выбрал скорость и расстояние между авто. Фото: gaibrest.by.Водитель легкового авто неверно выбрал скорость и расстояние между авто. Фото: gaibrest.by.
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Авария произошла в четверг, 30 августа, около 10.00 часов на территории Березовского района, сообщает Госавтоинспекция Брестчины.

На 120 километре автотрассы водитель автомобиля сервиса «E-доставка» не справился с управлением и столкнулся с «Газелью» работников дорожной службы прямо во время движения. Сообщается, что за рулем машины службы доставки – «Рено Доккера» находился 26-летний барановичанин. Мужчина ехал в крайней правой полосе, но не угадал с выбором безопасной скорости и неверно определил безопасную дистанцию. Из-за этого легковое авто буквально въехало под «ГАЗ – А22R33».

В результате ДТП серьезные травмы получил 57-летний водитель «Газели». Пожилого водителя госпитализировали в ближайшее медучреждение, «Березовскую ЦРБ».

В ДТП пострадал водитель грузового авто. Фото: gaibrest.by.

В ДТП пострадал водитель грузового авто. Фото: gaibrest.by.

Известно, что все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности.

По факту ДТП проводится проверка.

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