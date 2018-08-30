Дальнобойщика из Бреста задержали больше чем с 200 литрами контрабандного алкоголя

СЕГОДНЯ 21:03 2018-08-30T21:04:18+03:00

В машине было несколько коробок с алкоголем без белорусских акциз. Фото: УВД Брестского облисполкома.

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В среду, 29 августа, недалеко от деревни Иловск на Кобринщине сотрудники Брестского ОБЭП остановили большегруз для проверки и, как оказалось, не зря! В фуре в коробках было почти 450 бутылок с алкогольными напитками без белорусских акциз, сообщают в УВД Брестчины.

Водителя фуры, 54-летнего брестчанина, правоохранителям пришлось задержать. Мужчина трудится в одной из польских фирм, специализирующейся на перевозке грузов. В разработке правоохранителей брестский дальнобойщик числился довольно продолжительное время.

Весь изъятый у брестчанина алкоголь был произведен в Казахстане. Фото: УВД Брестского

В день задержания брестчанин вез в фуре «Мерседес-Бенц» более 220 литров спиртных напитков, а именно 432 бутылки казахстанской водки и 12 бутылок коньяка, тоже произведенного в Казахстане. Изъятый нелегальный груз контрабандного алкоголя предварительно оценен в сумму около 3200 рублей.

По факту проводится проверка.