2018-08-31T16:07:56+03:00
Спорт

БАТЭ в группе Лиги Европы сыграет с «Челси», ПАОКом и «Види»

Борисовчане встретятся с английским грандом
Захар ПЛАТОНОВ
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БАТЭ второй год подряд сыграет в групповой стадии Лиги Европы.БАТЭ второй год подряд сыграет в групповой стадии Лиги Европы.Фото: Владимир КРИУЛИН
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Сегодня прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы. БАТЭ находился в третьей корзине и в итоге в группе L встретится с английским «Челси», греческим ПАОКом и венгерским «Види». В ближайшие минуты станет известен третий соперник по группе.

Напомним, БАТЭ дошел по стадии плей-офф квалификации Лиги чемпионов, но уступил голландскому ПСВ. Тем не менее это дало право сыграть в групповой стадии Лиги Европы.

БАТЭ второй год подряд сыграет в групповой стадии Лиги Европы.

БАТЭ второй год подряд сыграет в групповой стадии Лиги Европы.

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