БАТЭ в группе Лиги Европы сыграет с «Челси», ПАОКом и «Види»

СЕГОДНЯ 14:37 2018-08-31T16:07:56+03:00

БАТЭ второй год подряд сыграет в групповой стадии Лиги Европы. Фото: Владимир КРИУЛИН

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Сегодня прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы. БАТЭ находился в третьей корзине и в итоге в группе L встретится с английским «Челси», греческим ПАОКом и венгерским «Види». В ближайшие минуты станет известен третий соперник по группе.

Напомним, БАТЭ дошел по стадии плей-офф квалификации Лиги чемпионов, но уступил голландскому ПСВ. Тем не менее это дало право сыграть в групповой стадии Лиги Европы.