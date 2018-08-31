Фотофакт: в центре Минска бегает заяц

СЕГОДНЯ 17:15 2018-08-31T17:37:44+03:00

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Необычного гостя в городе заметил фотокорреспондент "Комсомолки" Святослав Зоркий.

Заяц направился в сторону Художественного музеяФото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Рыжий заяц прыгал на улице Ленина. Он пересёк проспект Независимости и направился в сторону Художественного музея, - рассказывает Святослав.

К слову, в Минск уже захаживали лесные жители. Так, в мае лось пришел к детскому саду в Чижовке. Но, к несчастью, животное умерло от полученных травм. Возможно, его сбила машина.