2018-08-31T17:37:44+03:00
Общество

Фотофакт: в центре Минска бегает заяц

Лесного жителя минчане заметили на улице Ленина
Евгения ПОПКО
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Зайца увидели в центре городаЗайца увидели в центре городаФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Необычного гостя в городе заметил фотокорреспондент "Комсомолки" Святослав Зоркий.

Заяц направился в сторону Художественного музея Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Заяц направился в сторону Художественного музеяФото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Рыжий заяц прыгал на улице Ленина. Он пересёк проспект Независимости и направился в сторону Художественного музея, - рассказывает Святослав.

К слову, в Минск уже захаживали лесные жители. Так, в мае лось пришел к детскому саду в Чижовке. Но, к несчастью, животное умерло от полученных травм. Возможно, его сбила машина.

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