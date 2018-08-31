Медсестра из Гомеля заняла второе место на конкурсе «Краса Вселенной - 2018»
Белоруска Екатерина Дубровская стала вице-мисс российского конкурса «Краса Вселенной», сообщают организаторы.
В пятницу, 31 августа, жюри подвело итоги международного конкурса красавиц. Первое место досталось россиянке Ирине Сорокиной. А вот звание «Второй Красы» присвоили белоруске-гомельчанке Екатерине Дубровской. Бронзу получила красавица из Узбекистана Диана Шелкова.
Победительницы конкурса «Краса Вселенной - 2018». Фото: beautyofuniverse.ru.
Финал «Красы» в этом году проходил полностью в онлайн-формате, со следующего сезона, проект будет не традиционным конкурсом красоты, а фестивалем красоты и творчества.
Екатерине Дубровской 26 лет, ей не впервой участвовать в подобных соревнованиях. Два года назад, в 2017 году, гомельчанка она завоевала титул самой красивой девушки города Речица. В обычной жизни девушка работает операционной медсестрой.
Ekaterina Dubrovskaya, Belarus (Beauty of Universe 2018).Участница международного конкурса красоты "Краса Вселенной 2018". Екатерина Дубровская. Беларусь, Гомель.
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