Медсестра из Гомеля заняла второе место на конкурсе «Краса Вселенной - 2018»

СЕГОДНЯ 21:13 2018-08-31T21:13:20+03:00

А в 2017 году красавица завоевала титул «Мисс Речица». Фото: соцсети.

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Белоруска Екатерина Дубровская стала вице-мисс российского конкурса «Краса Вселенной», сообщают организаторы.

В пятницу, 31 августа, жюри подвело итоги международного конкурса красавиц. Первое место досталось россиянке Ирине Сорокиной. А вот звание «Второй Красы» присвоили белоруске-гомельчанке Екатерине Дубровской. Бронзу получила красавица из Узбекистана Диана Шелкова.

Победительницы конкурса «Краса Вселенной - 2018». Фото: beautyofuniverse.ru.

Финал «Красы» в этом году проходил полностью в онлайн-формате, со следующего сезона, проект будет не традиционным конкурсом красоты, а фестивалем красоты и творчества.

Екатерине Дубровской 26 лет, ей не впервой участвовать в подобных соревнованиях. Два года назад, в 2017 году, гомельчанка она завоевала титул самой красивой девушки города Речица. В обычной жизни девушка работает операционной медсестрой.