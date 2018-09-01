Букеты, красные волосы, Хогвартс: что белорусы выкладывают в соцсети 1 сентября
Родители гордятся первоклассниками, школьники рады встрече с друзьями, учителя принимают цветы [фото]
Что белорусы постят в соцсетях 1 сентября? ФОТО: Елена ВАХРУШЕВА
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День знаний в этом году пришелся на субботу. В школах по всей стране прошли торжественные линейки, а мы посмотрели в инстаграме, как это было.
Какое 1 сентября без красивого букета?
Хорошая погода для линейки!
А лучше мы сегодня поехать в Хогвартс!
Лето закончилось, пора возвращаться за парты.
Книга - подарок для первоклассников.
1 сентября нужно быть нарядным!
У учителей сегодня тоже праздник!
Школьники радуются встречам с друзьями.