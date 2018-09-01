Букеты, красные волосы, Хогвартс: что белорусы выкладывают в соцсети 1 сентября

СЕГОДНЯ 12:21 2018-09-01T12:43:33+03:00

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День знаний в этом году пришелся на субботу. В школах по всей стране прошли торжественные линейки, а мы посмотрели в инстаграме, как это было.

Какое 1 сентября без красивого букета?

Хорошая погода для линейки!

А лучше мы сегодня поехать в Хогвартс!

Лето закончилось, пора возвращаться за парты.

Книга - подарок для первоклассников.

1 сентября нужно быть нарядным!

У учителей сегодня тоже праздник!