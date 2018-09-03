2018-09-03T13:33:32+03:00
Происшествия

В Могилеве годовалый малыш выпал из окна 7-го этажа - и чудом остался жив

Несчастный случай произошел вечером 2 сентября в многоэтажке на улице Фатина
Эвика ОТТО
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Выпавшего из окна малыша увидела соседка, она же вызвала скорую помощь. Фото: СК РБВыпавшего из окна малыша увидела соседка, она же вызвала скорую помощь. Фото: СК РБ
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Выпавшего из окна малыша увидела соседка, она же вызвала скорую помощь. На место ЧП прибыли следователи и сотрудники МЧС. Как выяснилось, мама с сыном вернулись с прогулки. Женщина оставила малыша в зале, а сама отлучилась на кухню. Когда вернулась, увидела распахнутое окно - сына в комнате не было. Годовалый мальчик упал с высоты седьмого этажа, но, к счастью, остался жив. Ребенок получил многочисленные травмы, ушибы, ссадины. Малыш госпитализирован в Могилевскую областную детскую больницу, но его жизни ничего не угрожает, сообщает официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Годовалый мальчик упал с высоты седьмого этажа, но, к счастью, остался жив. Фото: СК РБ

Годовалый мальчик упал с высоты седьмого этажа, но, к счастью, остался жив. Фото: СК РБ

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